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УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россия и Турция планируют упрощение визового режима

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Эрдоган и Путин
Эрдоган и Путин / Фото из открытых источников

Осенью Россия и Турция планируют начать переговоры по упрощению визового режима для отдельных категорий граждан.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

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"Наиболее подходящей профессиональной площадкой для обсуждения визовых вопросов являются двусторонние консультации экспертов по консульской проблематике. Проведение таких консультаций консульских экспертов запланировано на осень", – сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что "по итогам переговоров между главами МИД двух стран – России и Турции – было условлено сформировать механизм выработки договоренностей об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан".

Напомним, 18 августа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана переизбрали председателем правящей партии Турции – "Партии справедливости и развития".

Теги: Новости России Новости политики Новости Турции
Источник: 24 Канал
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