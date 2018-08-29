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Макрон призвал ЕС к стратегическому союзу с Россией и Турцией

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Эммануель Макрон
Эммануель Макрон / Corriere dello Sport

Глава французского государства Эммануэль Макрон призвал своих европейских партнеров "не полагаться в вопросах безопасности исключительно на США". Более того, он заговорил о "стратегическом союзе" с Россией и Турцией.

Об этом он заявил в понедельник, 27 августа, во время выступления перед дипломатами в Париже. Макрон также сообщил, что в ближайшие месяцы представит проект, направленный на усиление солидарности европейской обороны и перестройки ее архитектуры, передает El Mundo.

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Глава Франции хочет наполнить новым содержанием статью 42.7 Договора о Евросоюзе (европейская коллективная оборона), к которой Франция впервые обратилась в 2015 году после громких терактов, поясняет издание.

"Франция и Европа учитывают новые угрозы XXI века. Мы осознали необходимость большей самостоятельности в этом вопросе (в вопросе коллективной обороны – "24")", – заявил Макрон во время своего выступления перед дипломатами.

Макрон считает, что альянсы, подобные НАТО, "все еще необходимы", однако, по его мнению, их "методы, а иногда и механические принятия решений" должны быть пересмотрены. В то же время, по словам президента Франции, "диалог с Вашингтоном до сих пор важен".

Он также напомнил, что холодная война закончилась, поэтому Европе необходимо взять на себя ответственность в вопросах обороны. По этой причине французский президент считал необходимым глубоко обдумать этот вопрос и включить в систему европейской обороны не только европейских партнеров, но и Россию, говорится в статье.

Значительный прогресс в решении кризиса в Украине, а также соблюдения формата ОБСЕ, безусловно, будут предварительным условием сближения с Москвой, но это не мешает нам, европейцам, начать работу друг с другом уже сейчас,
– отметил французский лидер.

Кроме того, он выступил за создание "стратегического союза" с Россией и Турцией, одновременно не поддержав вступление Анкары в ЕС, считая, что проект президента Реджепа Эрдогана "имеет пан-исламский характер и противоречит европейским ценностям".

"Учитывая приближение европейских выборов, Макрон хочет усилить контакты со всеми европейскими партнерами, а не только с Германией. На этой неделе он посетит Данию и Финляндию, а 6 сентября отправится в Люксембург", – отмечает испанская газета.

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Напомним, на протяжении последних месяцев Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно призывала своих европейских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках НАТО, даже прибегая к угрозам.

Теги: Новости политики Новости России Евросоюз Эммануэль Макрон Новости Франции Новости Турции
Источник: 24 Канал
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