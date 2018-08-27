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Европа больше не может доверять свою безопасность только США, – Макрон

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Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Эммануэль Макрон, Дональд Трамп / Facebook Emmanuel Macron

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что безопасность стран Европейского Союза не должна зависеть только от Белого дома.

Об этом лидер Франции заявил в понедельник во время выступления перед дипломатами в Париже.

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Европа больше не может полагаться на Соединенные Штаты в вопросе своей безопасности. Сегодня нам нужно брать ответственность и гарантировать безопасность, и, следовательно, суверенитет Европы,
– написал Макрон впоследствии на своей странице в Twitter.

Президент Франции также выразил сомнение относительно вероятного расширения ЕС в ближайшей перспективе. В частности, он упомянул о перспективе вхождения в состав Евросоюза таких балканских стран, как Албания.

"Я хочу привлечь внимание общества к вопросу о том, не является ли абсурдным то, что сегодня Евросоюз концентрирует такую ​​уйму энергии на обсуждении выхода Великобритании, но в то же время они хотят обсуждать начало переговоров о присоединении Албании или любой другой страны западных Балкан".

Но находимся ли мы сейчас на нужном этапе? Довольны ли мы нынешним положением вещей? Думаем ли мы, что это лучший способ, чтобы ответить на вызовы? И мы должны думать о том, какую Европу мы хотим видеть, когда думаем о расширении Европы,
– отметил Макрона в своем выступлении.

Напомним, в последние месяцы Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно призывала своих европейских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках НАТО, даже прибегая при этом к откровенным угрозам.

Теги: Новости политики НАТО Евросоюз Новости США Эммануэль Макрон Новости Франции
Источник: 24 Канал
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