Европа больше не может доверять свою безопасность только США, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что безопасность стран Европейского Союза не должна зависеть только от Белого дома.

Об этом лидер Франции заявил в понедельник во время выступления перед дипломатами в Париже.

Читайте также: Италия грозится отказаться от взносов в ЕС: известна причина

Европа больше не может полагаться на Соединенные Штаты в вопросе своей безопасности. Сегодня нам нужно брать ответственность и гарантировать безопасность, и, следовательно, суверенитет Европы,

– написал Макрон впоследствии на своей странице в Twitter.

L’Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls États-Unis. C’est à nous aujourd’hui de prendre nos responsabilités et de garantir la sécurité, et donc la souveraineté européenne. #ConfAmbass — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 серпня 2018 р.

Президент Франции также выразил сомнение относительно вероятного расширения ЕС в ближайшей перспективе. В частности, он упомянул о перспективе вхождения в состав Евросоюза таких балканских стран, как Албания.

"Я хочу привлечь внимание общества к вопросу о том, не является ли абсурдным то, что сегодня Евросоюз концентрирует такую ​​уйму энергии на обсуждении выхода Великобритании, но в то же время они хотят обсуждать начало переговоров о присоединении Албании или любой другой страны западных Балкан".

Но находимся ли мы сейчас на нужном этапе? Довольны ли мы нынешним положением вещей? Думаем ли мы, что это лучший способ, чтобы ответить на вызовы? И мы должны думать о том, какую Европу мы хотим видеть, когда думаем о расширении Европы,

– отметил Макрона в своем выступлении.

Напомним, в последние месяцы Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно призывала своих европейских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках НАТО, даже прибегая при этом к откровенным угрозам.