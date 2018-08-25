Италия грозится отказаться от взносов в ЕС: известна причина

Италия может прекратить взносы в Европейский Союз, если Брюссель не вмешается в ситуацию вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, на борту которого находятся мигранты.

Об этом заявил вице-премьер-министр Италии Луиджи ди Майо, передает "Радио Свобода".

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Мы готовы остановить выплаты, если блок не возьмет ответственность за проблему, с которой мы больше не можем справиться сами,

– заявил ди Майо.

Напомним, Германия и Греция достигли договоренности, которая поможет разрешить вернуть мигрантов, уже подавших заявки на получение убежища на территории Греции. Кроме того, Германия и Испания заключили соглашение, по которому некоторых мигрантов, которые прибывают в ФРГ, будут возвращать в Испанию.

Ранее испанский порт Валенсия согласился принять 629 беженцев с корабля Aquarius, которых не пустили в Италию и Мальту. Власти Испании заявили, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Что происходит с судном Diciotti?На прошлой неделе моряки судна подняли на борт полторы сотни мигрантов, после чего попытались доставить их к берегам Мальты. Получив отказ, спасатели отправились к острову Лампедуза, потом остановились на Сицилии. В правительстве Италии не позволили высадить мигрантов на берег и начали требовать разместить их в других европейских странах.