Берлин и Афины достигли договоренности о возврате мигрантов в Грецию
Германия и Греция достигли договоренности, которая поможет разрешить вернуть мигрантов, которые уже подали заявки на получение убежища, на территорию Греции.
Об этом сообщает издание DW со ссылкой на пресс-секретаря федерального министерства внутренних дел в Берлине Элеонору Патерман.
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Мы достигли договоренности,
– заявила она.
Также Патерман добавила, что мигрантов, которые уже подали заявки на получение убежища в Греции, планируется отправить в страну через 48 часов после задержания на австрийско-немецкой границе.
По ее словам продолжается обмен документацией, необходимой перед подписанием соглашения.
Напомним, что ранее Испания и Германия заключили соглашение по возврату мигрантов в Испанию, в соответствии с которым некоторых мигрантов, прибывающих в ФРГ, будут возвращать обратно.
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