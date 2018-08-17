Берлин и Афины достигли договоренности о возврате мигрантов в Грецию

Германия и Греция достигли договоренности, которая поможет разрешить вернуть мигрантов, которые уже подали заявки на получение убежища, на территорию Греции.

Об этом сообщает издание DW со ссылкой на пресс-секретаря федерального министерства внутренних дел в Берлине Элеонору Патерман.

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Мы достигли договоренности,

– заявила она.

Также Патерман добавила, что мигрантов, которые уже подали заявки на получение убежища в Греции, планируется отправить в страну через 48 часов после задержания на австрийско-немецкой границе.

По ее словам продолжается обмен документацией, необходимой перед подписанием соглашения.

Напомним, что ранее Испания и Германия заключили соглашение по возврату мигрантов в Испанию, в соответствии с которым некоторых мигрантов, прибывающих в ФРГ, будут возвращать обратно.