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Берлін та Афіни досягнули домовленості щодо повернення мігрантів у Грецію

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Німеччина та Греція досягли домовленості щодо мігрантів
Німеччина та Греція досягли домовленості щодо мігрантів / Фото з відкритих джерел

Німеччина та Греція досягли домовленості, яка допоможе дозволити повернути мігрантів, які вже подали заявки на отримання притулку на території Греції.

Про це повідомляє видання DW з посиланням на прес-секретаря федерального міністерства внутрішніх справ у Берліні Елеонору Патерман.

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Ми досягнули домовленості, 
– заявила вона.

Також Патерман додала, що мігрантів, які вже подали заявки на отримання притулку в Греції, планується відправити в країну через 48 годин після затримання на австрійсько-німецькому кордоні.

За її словами триває обмін документацією, яка необхідна перед підписанням угоди.

Нагадаємо, що раніше Іспанія та Німеччина уклали угоду з повернення мігрантів до Іспанії, за якою деяких мігрантів, які прибувають в ФРН, повертатимуть назад.

Теги: Новини політики Греція біженці
Джерело: 24 Канал
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