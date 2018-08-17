Берлін та Афіни досягнули домовленості щодо повернення мігрантів у Грецію
Німеччина та Греція досягли домовленості, яка допоможе дозволити повернути мігрантів, які вже подали заявки на отримання притулку на території Греції.
Про це повідомляє видання DW з посиланням на прес-секретаря федерального міністерства внутрішніх справ у Берліні Елеонору Патерман.
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Ми досягнули домовленості,
– заявила вона.
Також Патерман додала, що мігрантів, які вже подали заявки на отримання притулку в Греції, планується відправити в країну через 48 годин після затримання на австрійсько-німецькому кордоні.
За її словами триває обмін документацією, яка необхідна перед підписанням угоди.
Нагадаємо, що раніше Іспанія та Німеччина уклали угоду з повернення мігрантів до Іспанії, за якою деяких мігрантів, які прибувають в ФРН, повертатимуть назад.
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