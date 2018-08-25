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Італія погрожує відмовитись від внесків у ЄС: відома причина

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Італія може відмовитись від внесків у ЄС через ситуацію із судном Diciotti,
Італія може відмовитись від внесків у ЄС через ситуацію із судном Diciotti, / Фото з відкритих джерел

Італія може припинити внески у Європейський Союз, якщо Брюссель не втрутиться у ситуацію навколо корабля італійської берегової охорони Diciotti, на борту якого перебувають мігранти.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Італії Луїджі ді Майо, передає "Радіо Свобода".

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Ми готові зупинити виплати, якщо блок не візьме відповідальність за проблему, з якою ми більше не можемо впоратись самі,
– заявив ді Майо.

Нагадаємо, Німеччина та Греція досягли домовленості, яка допоможе дозволити повернути мігрантів, які вже подали заявки на отримання притулку на території Греції. Окрім того, Німеччина та Іспанія уклали угоду, за якою деяких мігрантів, які прибувають в ФРН, повертатимуть в Іспанію.

Раніше іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius, яких не пустили до Італії та Мальти. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.

Що відбувається із судном Diciotti?
Минулого тижня моряки судна підняли на борт півтори сотні мігрантів, після чого спробували доставити їх до берегів Мальти. Отримавши відмову, рятувальники вирушили до острова Лампедуза, потім зупинилися на Сицилії. В уряді Італії не дозволили висадити мігрантів на берег і почали вимагати розмістити їх в інших європейських країнах.

Теги: Євросоюз біженці Водні види спорту
Джерело: 24 Канал
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