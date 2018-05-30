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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Россия инвестирует в убийства политических мигрантов, – эксперт об уничтожении Бабченко

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В Украине убили известного российского журналиста
В Украине убили известного российского журналиста / Политика

Россия реализовала имперское убийство, уничтожив журналиста Аркадия Бабченко. Это чисто кремлевский след и показательный пример для других.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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По словам эксперта, всех, кто не согласен с политикой Кремля, отстаивает идеалы добра, правды, демократии, уничтожают. Россия инвестирует в эти убийства: Вороненков (экс-депутат Госдумы), покушение на экс-разведчика Скрипаля, Аркадий Бабченко.

Факт убийства Бабченко – инструмент самоцензуры и запугивания. В России есть очень много желающих со своими огромными доходами поехать, к примеру, жить в Испанию. А это убийство – демонстрация того, что с ними произойдет, если они бросят кремлевскую лодку. Им показывают альтернативный сценарий. Кремль ежемесячно кого-то "списывает": Вороненкова в Украине, Скрипаля в Британии, в США директора "Газпром-медиа" Михаила Лесина,
– говорит Давидюк.

В то же время политолог отметил: таких убийств не было бы, если бы были первые расследования в Украине: быстрые, профессиональные и показательные. Государство не научилась отвечать на такие вызовы.

"Хуже всего, что наши правоохранительные органы и спецслужбы не смогли предотвратить убийство Бабченко. Политических мигрантов, кто выехал из России в Украину, поскольку не согласны с дикторской политикой Путина, доверившись нам, надо оберегать. Они были готовы с нами вместе бороться против империи зла. А мы не можем их уберечь, и поэтому нет доверия и большого оттока от Кремля. Для них Украина выглядит ненадежным партнером", – считает Николай Давидюк.

Напомним, российского журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве в собственном доме. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Основными версиями следствия является профессиональная деятельность и гражданская позиция.

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Теги: Новости Украины Убийство Аркадия Бабченко Новости политики Новости России Владимир Путин
Источник: 24 канал
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