Росія інвестує у вбивства політичних мігрантів, – експерт про знищення Бабченка

Росія реалізувала імперське вбивство, знищивши журналіста Аркадія Бабченка. Це суто кремлівський слід і показовий приклад для інших.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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За словами експерта, всіх, хто не погоджується з політикою Кремля, відстоює ідеали добра, правди, демократії, знищують. Росія інвестує в ці вбивства: Вороненков (екс-депутат Держдуми), замах на екс-розвідника Скрипаля, Аркадій Бабченко.

Факт вбивства Бабченка – інструмент самоцензури і залякування. В Росії є дуже багато охочих зі своїми величезними статками поїхати, приміром, жити в Іспанію. А це вбивство – демонстрація того, що з ними станеться, якщо вони кинуть кремлівський човен. Їм показують альтернативний сценарій. Кремль щомісяця когось "списує": Вороненкова в Україні, Скрипаля в Британії, в США директора "Газпром-медіа" Михайла Лесіна,

– наголошує Давидюк.

Водночас політолог зазначив: таких вбивств не було б, якби були перші розслідування в Україні: швидкі, професійні і показові. Держава не навчилася відповідати на такі виклики.

"Найгірше, що наші правоохоронні органи і спецслужби не змогли попередити вбивство Бабченка. Політичних мігрантів, хто виїхав з Росії до України, оскільки не згодні з дикторською політикою Путіна, довірившись нам, треба оберігати. Вони були готові з нами разом боротися проти імперії зла. А ми не можемо їх вберегти, і тому немає довіри і великого відтоку від Кремля. Для них Україна виглядає ненадійним партнером", – вважає Микола Давидюк.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка вбили ввечері 29 травня у Києві у власному помешканні. Невідомий кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Основними версіями слідства є професійна діяльність і громадянська позиція.

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