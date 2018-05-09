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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Россия использует "Бессмертный полк" в гибридной войне против всего мира, – Порошенко

419 Читати новину українською
Порошенко заявил, что
Порошенко заявил, что "Бессмертный полк" является пропагандой Кремля / unian.ua

Российская Федерация рассматривает организацию "Бессмертный полк" как настоящее подразделение современных вооруженных сил в "гибридной войне" не только против Украины, но и против стран Запада.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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Так, глава государства обратил внимание на разницу между украинским и российским взглядом на историю и ее памятные даты. По его словам, в то время, когда Украина отмечает майские праздники вместе со всей Европой, Кремль "празднует в милитарном угаре, агрессивно нахохлившись на весь мир".

Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия – участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами не только против Украины, но и против Европейского Союза, против Соединенных Штатов и против других стран, по существу, против всего мира,
– заявил Порошенко.

В то же время, Президент отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, которые одержали победу во Второй мировой войне.

"Но должен еще раз предостеречь дорогих соотечественников, которые не до конца разобрались во всех нюансах лукавой московской политики. Ту часть, которая еще ведется на российскую пропаганду и ее подпевал из пятой колонны различных политических сил, внутри страны, внутри парламента и за его пределами. Они думают не о вас и не о вашей гордости, не о вашей глубокой и благодарной сыновьей любови к вашим героическим предкам, а о своих геополитических имперских агрессивных целях. Следует признать, что кремлевские психологи умеют играть на природных чувствах людей. Я прошу вас, будьте осторожны, прошу вас – не дайте себя использовать", – подчеркнул он.

Напомним, накануне празднования 9 мая, работники СБУ обнаружили и пресекли попытку российских спецслужб осуществить провокации. В частности, силовики обнаружили двух злоумышленников из Киевской и Сумской областей, которые получили указание от российских спецслужб организовать подбор желающих за деньги принять участие в "Марше Бессмертного полка" в разных городах Украины.

Что такое "Бессмертный полк"? Российская пропагандистская общественная организация, которая проводит одноименные акции-марше с портретами и выступлениями-чествованием участников войны. В России и пророссийских кругах, за пределами России, акция основном позиционируется как патриотическая, в других странах – как провокационная и спекулятивная. В частности, по инициативе российской власти 9 мая в стране и за рубежом происходит общественная акция "Бессмертный полк", во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Российская пропаганда 9 мая
Источник: 24 Канал
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