Росія використовує "Безсмертний полк" у гібридній війні проти всього світу, – Порошенко

Російська Федерація розглядає організацію "Безсмертний полк" як справжній підрозділ сучасних збройних сил у "гібридній війні" не тільки проти України, а й проти країн Заходу.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час акції "Перша хвилина миру" у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Читайте також: У "них" війну виграв Сталін, а у нас – народ, – Порошенко

Так, глава держави звернув увагу на різницю між українським і російським поглядом на історію та її пам'ятні дати. За його словами, у той час, коли Україна відзначає травневі свята разом з усією Європою, Кремль "святкує в мілітарному угарі, агресивно настовбурчившись на весь світ".

Навіть "Безсмертний полк" Росія розглядає неначе справжній підрозділ сучасних збройних сил Росії. Його місія – участь у гібридній війні, яку Москва веде різними методами не тільки проти України, а й проти Європейського Союзу, проти Сполучених Штатів і проти інших країн, власне кажучи, проти всього світу,

– заявив Порошенко.

Водночас, Президент зазначив, що добре розуміє почуття українців, котрі хочуть вшанувати пам’ять дідів та прадідів, які вибороли перемогу у Другій світовій війні.

"Але мушу ще раз застерегти дорогих співвітчизників, які не до кінця розібралися у всіх нюансах лукавої московської політики. Ту частину, яка ще ведеться на російську пропаганду і її підспівувачів з п'ятої колони різних політичних сил, що всередині країни, всередині парламенту і за його межами. Вони думають не про вас і не про вашу гордість, не про вашу глибоку і вдячну синівську любов до ваших героїчних предків, а про свої геополітичні імперські агресивні цілі. Варто визнати, що кремлівські психологи вміють грати на природних емоціях людей. І я прошу вас, будьте обережними, прошу вас – не дайте себе використовувати", – наголосив він.

Нагадаємо, напередодні святкування 9 травня, працівники СБУ виявили та запобігли спробі російських спецслужб здійснити провокації. Зокрема, силовики виявили двох зловмисників з Київщини та Сумщини, які отримали вказівку від російських спецслужб організувати підбір охочих за гроші взяти участь у "Марші Безсмертного полку" у різних містах України.

Що таке "Безсмерний полк"? Російська пропагандистська громадська організація, яка проводить однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануванням учасників війни. У Росії та в проросійських колах, за межами Росії, акція здебільшого позиціюється як патріотична, в інших країнах — як провокативна та спекулятивна. Зокрема, з ініціативи російської влади 9 травня в країні і за кордоном відбувається громадська акція "Безсмертний полк", під час якої люди несуть фотографії своїх родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні.