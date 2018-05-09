21:11
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія використовує "Безсмертний полк" у гібридній війні проти всього світу, – Порошенко

1073 Читать новость на русском
Порошенко заявив, що
Порошенко заявив, що "Безсмертний полк" є пропагандою Кремля / unian.ua

Російська Федерація розглядає організацію "Безсмертний полк" як справжній підрозділ сучасних збройних сил у "гібридній війні" не тільки проти України, а й проти країн Заходу.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час акції "Перша хвилина миру" у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Читайте також: У "них" війну виграв Сталін, а у нас – народ, – Порошенко

Так, глава держави звернув увагу на різницю між українським і російським поглядом на історію та її пам'ятні дати. За його словами, у той час, коли Україна відзначає травневі свята разом з усією Європою, Кремль "святкує в мілітарному угарі, агресивно настовбурчившись на весь світ".

Навіть "Безсмертний полк" Росія розглядає неначе справжній підрозділ сучасних збройних сил Росії. Його місія участь у гібридній війні, яку Москва веде різними методами не тільки проти України, а й проти Європейського Союзу, проти Сполучених Штатів і проти інших країн, власне кажучи, проти всього світу,
– заявив Порошенко.

Водночас, Президент зазначив, що добре розуміє почуття українців, котрі хочуть вшанувати пам’ять дідів та прадідів, які вибороли перемогу у Другій світовій війні.

"Але мушу ще раз застерегти дорогих співвітчизників, які не до кінця розібралися у всіх нюансах лукавої московської політики. Ту частину, яка ще ведеться на російську пропаганду і її підспівувачів з п'ятої колони різних політичних сил, що всередині країни, всередині парламенту і за його межами. Вони думають не про вас і не про вашу гордість, не про вашу глибоку і вдячну синівську любов до ваших героїчних предків, а про свої геополітичні імперські агресивні цілі. Варто визнати, що кремлівські психологи вміють грати на природних емоціях людей. І я прошу вас, будьте обережними, прошу вас – не дайте себе використовувати", – наголосив він.

Нагадаємо, напередодні святкування 9 травня, працівники СБУ виявили та запобігли спробі російських спецслужб здійснити провокації. Зокрема, силовики виявили двох зловмисників з Київщини та Сумщини, які отримали вказівку від російських спецслужб організувати підбір охочих за гроші взяти участь у "Марші Безсмертного полку" у різних містах України.

Що таке "Безсмерний полк"? Російська пропагандистська громадська організація, яка проводить однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануванням учасників війни. У Росії та в проросійських колах, за межами Росії, акція здебільшого позиціюється як патріотична, в інших країнах — як провокативна та спекулятивна. Зокрема, з ініціативи російської влади 9 травня в країні і за кордоном відбувається громадська акція "Безсмертний полк", під час якої люди несуть фотографії своїх родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні. 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Російська пропаганда 9 травня
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 224
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 412
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2084
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1238
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 491
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук