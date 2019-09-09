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      Россия на 20 лет запретила въезд Роману Сущенко, – Фейгин

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      Перед возвращением в Украину Сущенко поспешно этапировали рейсовым самолетом
      Перед возвращением в Украину Сущенко поспешно этапировали рейсовым самолетом / Скриншот

      Россия временно запретила въезд на свою территорию освобожденному из плена украинскому журналистку Роману Сущенко. Отныне журналисту не позволено въезжать на российскую территорию в течение 20 лет.

      Это особенно интересно, учитывая, что российские власти помиловали Сущенко, подчеркнул правозащитник украинца Марк Фейгин в комментарии "Обозревателю".

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      Кроме того, юрист рассказал об условиях и деталях этапирования пленника из колонии перед его возвращением в Украину.

      Из колонии в Кировской области, где он отбывал наказание, его доставляли в Москву обычным рейсовым самолетом. Он ехал в наручниках, на которых была тряпка, которая закрывала их от других пассажиров. Конечно же, он был в сопровождении силовиков, но тем не менее,
      – рассказал Фейгин.

      Он подчеркнул, что в России существует практика этапирования осужденных самолетом. Тем не менее, в случае Сущенко это является свидетельством того, с какой скоростью все происходило.

      Почему РФ осудила Романа Сущенко?
      Роман Сущенко – украинский журналист, незаконно арестованный и удерживаемый на территории России с 30 сентября 2016 года. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через два дня после задержания, в воскресенье, 2 октября, когда в московское СИЗО "Лефортово" прибыли российские правозащитники с плановой проверкой условий содержания арестованных.

      4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Агрессор приписывает журналисту "шпионаж в пользу Украины". Журналист вернулся в Украину в рамках обмена пленными "35 на 35".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости России Марк Фейгин Роман Сущенко
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