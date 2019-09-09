Росія на 20 років заборонила в'їзд Романові Сущенку, – Фейгін

Росія тимчасово заборонила в'їзд на свою територію звільненому з полону українському журналістку Романові Сущенку. Відтепер журналісту зась на російську територію протягом 20 років.

Це особливо цікаво, враховуючи, що російська влада помилувала Сущенка, підкреслив правозахисник українця Марк Фейгін у коментарі "Обозревателю".

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Крім того, юрист розповів про умови та деталі етапування бранця з колонії перед його поверненням до України.

З колонії у Кіровській області, де він відбував покарання, його доправляли до Москви звичайним рейсовим літаком. Він їхав у наручниках, на яких була ганчірка, яка закривала їх від інших пасажирів. Звісно ж, він був у супроводі силовиків, але тим не менш, – розповів Фейгін.

Він підкреслив, що у Росії існує практика етапування засуджених літаком. Тим не менш, у випадку Сущенка це є свідченням того, з якою швидкістю все відбувалося.

Чому РФ засудила Романа Сущенка?Роман Сущенко – український журналіст, незаконно заарештований та утримуваний на території Росії з 30 вересня 2016 року. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через два дні після затримання, у неділю, 2 жовтня, коли у московське СІЗО "Лефортово" прибули російські правозахисники з плановою перевіркою умов утримання арештованих.



4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Агресор приписує журналісту "шпигунство на користь України". Журналіст повернувся в Україну у рамках обміну полоненими "35 на 35".



Хто повернувся з російського полону / інфографіка 24 каналу



Українські моряки, що повернулися з російського полону / інфографіка 24 каналу

