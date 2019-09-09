Звільнений Сущенко повернеться в журналістику

Політв’язень Роман Сущенко, який повернувся в Україну 7 вересня в межах обміну "35 на 35", планує надалі працювати журналістом.

Роман Сущенко планує працювати у рідному агентстві "Укрінформ", пише "Радіо Свобода".

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Він додав, що хоче "поспілкуватися з колегами, обійнятися з друзями, поїхати на могилу до батька", який помер на початку березня 2018 року, коли Роман був у колонії.

Чому РФ засудила Романа Сущенка?

Роман Сущенко – український журналіст, незаконно заарештований та утримуваний на території Росії з 30 вересня 2016 року. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через два дні після затримання, у неділю, 2 жовтня, коли у московське СІЗО "Лефортово" прибули російські правозахисники з плановою перевіркою умов утримання арештованих.



4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Агресор приписує журналісту "шпигунство на користь України". Журналіст повернувся в Україну у рамках обміну полоненими "35 на 35".

7 вересня, близько 14:00 літак із полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила у листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".

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Хто повернувся в Україну з РФ/ Інфографіка 24 каналу



Полонені моряки повернулись в Україну/ Інфографіка 24 каналу