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      Звільнений Сущенко повернеться в журналістику

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      Роман Сущенко повернувся з полону
      Роман Сущенко повернувся з полону / Фото з соціальних мереж

      Політв’язень Роман Сущенко, який повернувся в Україну 7 вересня в межах обміну "35 на 35", планує надалі працювати журналістом.

      Роман Сущенко планує працювати у рідному агентстві "Укрінформ", пише "Радіо Свобода".

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      Він додав, що хоче "поспілкуватися з колегами, обійнятися з друзями, поїхати на могилу до батька", який помер на початку березня 2018 року, коли Роман був у колонії.

      Чому РФ засудила Романа Сущенка?

      Роман Сущенко – український журналіст, незаконно заарештований та утримуваний на території Росії з 30 вересня 2016 року. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через два дні після затримання, у неділю, 2 жовтня, коли у московське СІЗО "Лефортово" прибули російські правозахисники з плановою перевіркою умов утримання арештованих.

      4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Агресор приписує журналісту "шпигунство на користь України". Журналіст повернувся в Україну у рамках обміну полоненими "35 на 35".

      7 вересня, близько 14:00 літак із полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила у листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". 

      Зверніть увагу: Український моряк розповів, як потрапив у полон: спочатку відчував, що поїздка не вдасться


      Хто повернувся в Україну з РФ/ Інфографіка 24 каналу


      Полонені моряки повернулись в Україну/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Україна – Росія Роман Сущенко ЗМІ Журналісти
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