Освобожденный Сущенко вернется в журналистику

Политзаключенный Роман Сущенко, который вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена "35 на 35", планирует в дальнейшем работать журналистом.

Роман Сущенко планирует работать в родном агентстве "Укринформ", пишет "Радио Свобода".

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Он добавил, что хочет "пообщаться с коллегами, обняться с друзьями, поехать на могилу к отцу", который умер в начале марта 2018 года, когда Роман был в колонии.

Почему РФ осудила Романа Сущенко?

Роман Сущенко – украинский журналист, незаконно арестованный и содержащийся на территории России с 30 сентября 2016 года. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через два дня после задержания, в воскресенье, 2 октября, когда в московское СИЗО "Лефортово" прибыли российские правозащитники с плановой проверкой условий содержания арестованных.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Агрессор приписывает журналисту "шпионаж в пользу Украины". Журналист вернулся в Украину в рамках обмена пленными "35 на 35".

7 сентября, около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

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Кто вернулся в Украину из РФ / Инфографика 24 канала

Пленные моряки вернулись в Украину/ Инфографика 24 канала