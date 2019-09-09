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      Освобожденный Сущенко вернется в журналистику

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      Роман Сущенко вернулся из плена
      Роман Сущенко вернулся из плена / Фото из соцсетей

      Политзаключенный Роман Сущенко, который вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена "35 на 35", планирует в дальнейшем работать журналистом.

      Роман Сущенко планирует работать в родном агентстве "Укринформ", пишет "Радио Свобода".

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      Он добавил, что хочет "пообщаться с коллегами, обняться с друзьями, поехать на могилу к отцу", который умер в начале марта 2018 года, когда Роман был в колонии.

      Почему РФ осудила Романа Сущенко?

      Роман Сущенко – украинский журналист, незаконно арестованный и содержащийся на территории России с 30 сентября 2016 года. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через два дня после задержания, в воскресенье, 2 октября, когда в московское СИЗО "Лефортово" прибыли российские правозащитники с плановой проверкой условий содержания арестованных.

      4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Агрессор приписывает журналисту "шпионаж в пользу Украины". Журналист вернулся в Украину в рамках обмена пленными "35 на 35".

      7 сентября, около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

      Читайте также: Украинский моряк рассказал, как попал в плен: с начала чувствовал, что поездка не удастся

      Кто вернулся в Украину из РФ / Инфографика 24 канала

      Пленные моряки вернулись в Украину/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украина – Россия Новости политики Журналисты СМИ Роман Сущенко
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