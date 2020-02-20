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      "Россия начала войну здесь": в центре Киева вывесили красноречивый баннер – фото

      - Читати новину українською
      Революция Достоинства, Институтская / Getty images

      В годовщину кровавых расстрелов на Майдане, День памяти героев Небесной Сотни, активисты вывесили на улице Институтской баннер. На черном фоне белыми буквами написано: "Россия начала войну здесь!".

      Плакат вывесили на поручнях пешеходного мостика над улицей Институтской. Именно на ней было убито больше всего героев Майдана. Фото с баннером на своей фейсбук-странице распространил Андрей Юсов.

      Обратите внимание: Суд отпустил под домашний арест экс-бойца "Омеги", подозреваемого в расстрелах Майдана

      Напомнили сегодня всем, что война России против Украины началась здесь, на Майдане. Особого сопротивления полиции не было, скорее выглядели растерянными. Баннер должен провисеть до вечера,
      – написал активист Движения сопротивления капитуляции Юрий Гончаренко.


      Баннер "Россия начала войну здесь" на Институтской/ фото из соцсетей Андрея Юсова

      Внимание! 20 февраля – День памяти героев Небесной Сотни. Именно в этот день снайперы начали расстреливать активистов Майдана. Силовики на Институтской стреляли из огнестрельного оружия в безоружных протестующих. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.

      Хроника Евромайдана / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Война на Донбассе История
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