"Россия начала войну здесь": в центре Киева вывесили красноречивый баннер – фото

В годовщину кровавых расстрелов на Майдане, День памяти героев Небесной Сотни, активисты вывесили на улице Институтской баннер. На черном фоне белыми буквами написано: "Россия начала войну здесь!".

Плакат вывесили на поручнях пешеходного мостика над улицей Институтской. Именно на ней было убито больше всего героев Майдана. Фото с баннером на своей фейсбук-странице распространил Андрей Юсов.

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Напомнили сегодня всем, что война России против Украины началась здесь, на Майдане. Особого сопротивления полиции не было, скорее выглядели растерянными. Баннер должен провисеть до вечера,

– написал активист Движения сопротивления капитуляции Юрий Гончаренко.



Баннер "Россия начала войну здесь" на Институтской/ фото из соцсетей Андрея Юсова

Внимание! 20 февраля – День памяти героев Небесной Сотни. Именно в этот день снайперы начали расстреливать активистов Майдана. Силовики на Институтской стреляли из огнестрельного оружия в безоружных протестующих. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.

Хроника Евромайдана / инфографика 24 канала