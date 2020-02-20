"Росія розпочала війну тут": у центрі Києва вивісили красномовний банер – фото

У роковини кривавих розстрілів на Майдані, День пам’яті героїв Небесної Сотні, активісти вивісили на вулиці Інститутській банер. На чорному фоні білими літерами написано: "Росія почала війну тут!".

Плакат вивісили на поручнях пішохідного містка над вулицею Інститутською. Саме на ній було вбито найбільше героїв Майдану. Фото з банером на своїй фейсбук-сторінці поширив Андрій Юсов.

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Нагадали сьогодні всім, що війна Росії проти України почалася тут, на Майдані. Особливого спротиву поліції не було, швидше виглядали розгубленими. Банер має провисіти до вечора,

– написав активіст Руху опору капітуляції Юрій Гончаренко.



Банер "Росія почала війну тут" на Інститутській/ фото з соцмереж Андрія Юсова

Увага! 20 лютого – День пам’яті героїв Небесної Сотні. Саме у цей день снайпери почали розстрілювати активістів Майдану. Силовики на Інститутській стріляли з вогнепальної зброї в неозброєних протестувальників. Всього з 18 по 21 лютого 2014 року на Майдані загинули понад 100 людей.



Хроніка Євромайдану/ інфографіка 24 каналу