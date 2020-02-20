09:38
20 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020

      "Росія розпочала війну тут": у центрі Києва вивісили красномовний банер – фото

      -
      Революція Гідності, Інститутська / Getty images

      У роковини кривавих розстрілів на Майдані, День пам’яті героїв Небесної Сотні, активісти вивісили на вулиці Інститутській банер. На чорному фоні білими літерами написано: "Росія почала війну тут!".

      Плакат вивісили на поручнях пішохідного містка над вулицею Інститутською. Саме на ній було вбито найбільше героїв Майдану. Фото з банером на своїй фейсбук-сторінці поширив Андрій Юсов.

      Зверніть увагу: Суд відпустив під домашній арешт ексбійця "Омеги", підозрюваного у розстрілах Майдану

      Нагадали сьогодні всім, що війна Росії проти України почалася тут, на Майдані. Особливого спротиву поліції не було, швидше виглядали розгубленими. Банер має провисіти до вечора,
      – написав активіст Руху опору капітуляції Юрій Гончаренко.


      Банер "Росія почала війну тут" на Інститутській/ фото з соцмереж Андрія Юсова

      Увага! 20 лютого – День пам’яті героїв Небесної Сотні. Саме у цей день снайпери почали розстрілювати активістів Майдану. Силовики на Інститутській стріляли з вогнепальної зброї в неозброєних протестувальників. Всього з 18 по 21 лютого 2014 року на Майдані загинули понад 100 людей.


      Хроніка Євромайдану/ інфографіка 24 каналу

      Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Історія Революція Гідності Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:03 Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 08:40 "Доктрини Помпео", або Кремль програв війну зі США
      Андрій Піонтковський
      18 лютого , 12:32 Топ-10 "трансферів" із футболу в покер
      17 лютого , 17:08 Наймогутніші компанії світу зосереджені не в Америці: думка мільярдера
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
      Олександр Бевза
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук