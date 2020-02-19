Суд відпустив під домашній арешт ексбійця "Омеги", підозрюваного у розстрілах Майдану

Печерський райсуд Києва 19 лютого відпустив під домашній арешт та зобов’язав носити електронний браслет колишнього бійця спецпідрозділу "Омега" Володимира Косенка, підозрюваного в розстрілах активістів на вулиці Інститутській під час Революції Гідності.

Косенка затримали працівники ДБР 18 лютого. За версією слідства, ексбоєць "Омеги" вбив активіста Євромайдану Олега Ушневича і поранив ще одного активіста Віталія Гукова.

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Зауважимо, що адвокатів для захисту Косенка скерував ексзаступник голови Адміністрації Президента Віктора Януковича – Андрій Портнов.

"Скерував. Наші адвокати зроблять все, щоб надати безкоштовну правову допомогу для всіх, хто виконував присягу і захищав державу від учасників масових заворушень. Це офіційна публічна позиція нашої юридичної команди – ніхто зі співробітників міліції не повинен сидіти в тюрмі за Майдан", – написала у своєму телеграмі ексміністерка юстиції в уряді Миколи Азарова – Олена Лукаш.

Ніхто зі співробітників міліції не утримуватиметься під вартою, поки на волі ходять герої Майдану і поки по тюрмах не розсядуться тварини, які затіяли масові вбивства простих людей і співробітників міліції. Запишіть це собі на лобі на своїх тупих злодійських рожах,

– додала Лукаш.

У чому саме підозрюють Косенка: деталі

Слідство встановило, що 20 лютого 2014 року Косенко, діючи спільно і узгоджено з іншими представниками правоохоронних органів, як єдиний бойовий підрозділ, прицільно стріляли на ураження в напрямку скупчення беззбройних людей на вулиці Інститутській і Майдані Незалежності в Києві. У результаті спецпризначенець поранив одного з мітингувальників, а ще в одного скоїв смертельний постріл.

Водночас адвокатка рідних Небесної Сотні Євгенія Закревська уточнила, що були ідентифіковані гільзи, які представники офісу уповноваженого з прав людини знайшли 21 лютого 2014 року на сніговій барикаді.

Вони (гільзи) також відстріляні з пістолета Форт-14 Володимира Косенка. Із сніжної барикади очевидно він міг стріляти у Віталія Гукова, пораненого на алеї,

– написала Закревська у фейсбуці.

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Що цікаво, адвокат Косенка на засіданні суду розповідав, що ексбоєць "Омеги" в день розстрілів майданівців "стріляв по лампочках на Інститутській". Про це з засідання суду повідомив громадський активіст Сергій Мазур.