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      Суд отпустил под домашний арест экс-бойца "Омеги", подозреваемого в расстрелах Майдана

      - Читати новину українською
      Подозреваемый в расстрелах Майдана Владимир Косенко будет находиться под домашним арестом / Коллаж 24 канала

      Печерский райсуд Киева 19 февраля отпустил под домашний арест и обязал носить электронный браслет бывшего бойца спецподразделения "Омега" Владимира Косенко, подозреваемого в расстрелах активистов на улице Институтской во время Революции Достоинства.

      Косенко задержали сотрудники ГБР 18 февраля. По версии следствия, экс-боец "Омеги" убил активиста евромайдана Олега Ушневича и ранил еще одного активиста Виталия Гукова.

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      Заметим, что адвокатов для защиты Косенко направил экс-заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича - Андрей Портнов.

      "Направил. Наши адвокаты сделают все, чтобы предоставить бесплатную правовую помощь для всех, кто выполнял присягу и защищал государство от участников массовых беспорядков. Это официальная публичная позиция нашей юридической команды - никто из сотрудников милиции не должен сидеть в тюрьме за Майдан", - написала в своем телеграмме экс-министр юстиции в правительстве Николая Азарова - Елена Лукаш.

      Никто из сотрудников милиции не будет содержаться под стражей, пока на свободе ходят герои Майдана и пока по тюрьмах не рассядутся животные, которые затеяли массовые убийства простых людей и сотрудников милиции. Запишите это себе на лбу на своих тупых воровских рожах,
      - добавила Лукаш.

      В чем именно подозревают Косенко: детали

      Следствие установило, что 20 февраля 2014 года Косенко, действуя совместно и согласованно с другими представителями правоохранительных органов, как единственное боевое подразделение, прицельно стреляли на поражение в направлении скопления безоружных людей на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве. В результате спецназовец ранил одного из митингующих, а еще в одного совершил смертельный выстрел.

      В то же время адвокат родных Небесной Сотни Евгения Закревская уточнила, что были идентифицированы гильзы, которые представители офиса уполномоченного по правам человека нашли 21 февраля 2014 года на снежной баррикаде.

      Они (гильзы) также отстреляны из пистолета Форт-14 Владимира Косенко. Из-за снежной баррикады очевидно он мог стрелять в Виталия Гукова, раненого на аллее,
      - написала Закревская в фейсбуке.

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      Что интересно, адвокат Косенко на заседании суда рассказывал, что экс-боец "Омеги" в день расстрела майдановцев "стрелял по лампочкам на Институтской". Об этом на заседании суда сообщил общественный активист Сергей Мазур.

       

      Чемпионат мира по биатлону: медальный зачет
      19 февраля
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Печерский суд Киева Арест Сергей Мазур Елена Лукаш Андрей Портнов Расследования Небесная Сотня Революция достоинства
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