Точка невозврата: 19 февраля в истории Революции Достоинства

19 февраля 2014 года активисты приходили в себя от ночного штурма Майдана. Между тем власти призвали митингующих сдаться, а правительственный квартал оградили бетонными баррикадами.

В ночь на 19 февраля сгорел Дом профсоюзов, где был расположен Штаб национального сопротивления. Важно! Шестая годовщина расстрелов на Майдане: не имеем права забыть! Активисты обвинили в поджоге дома правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". Утром правоохранители снова начали штурм Майдана. Оппозиция призвала регионы подниматься против власти, которая игнорировала требования протестующих. В нескольких городах Украины произошел массовый захват зданий силовых структур. Больше – смотрите в видео. Хроники Евромайдана: о ключевых событиях и основных поворотных моментах – читайте здесь.