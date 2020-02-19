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      Точка невозврата: 19 февраля в истории Революции Достоинства

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      19 февраля 2014 года активисты приходили в себя от ночного штурма Майдана. Между тем власти призвали митингующих сдаться, а правительственный квартал оградили бетонными баррикадами.

      В ночь на 19 февраля сгорел Дом профсоюзов, где был расположен Штаб национального сопротивления.

      Важно! Шестая годовщина расстрелов на Майдане: не имеем права забыть!

      Активисты обвинили в поджоге дома правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". Утром правоохранители снова начали штурм Майдана.

      Оппозиция призвала регионы подниматься против власти, которая игнорировала требования протестующих. В нескольких городах Украины произошел массовый захват зданий силовых структур.

      Больше – смотрите в видео.

      Хроники Евромайдана: о ключевых событиях и основных поворотных моментах – читайте здесь.

       

       

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Революция достоинства
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