Шестая годовщина расстрелов на Майдане: не имеем права забыть!

Сегодня исполняется шесть лет с начала жестких противостояний во время Революции Достоинства и начала операции по оккупации Крыма Российской Федерацией.

В останні дні розпочалась масова системна інформаційна атака з ціллю поширити новий гібридний наратив про події на Майдані. Сьогодні зранку російські окупаційні війська атакували позиції Збройних сил України. Ціллю як і шість років тому, як і століття до того, – є знищення українців як нації та позбавлення України суб'єктності, поширення постійних сумнівів і вагань, меншовартості та відчуття приреченості.

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Сьогодні минає шість років від початку найжорсткіших протистоянь під час Революції Гідності і початку операції з окупації Криму Російською Федерацією.