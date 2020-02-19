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      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВІРУС 2020 РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
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      Точка неповернення: 19 лютого в історії Революції Гідності

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      19 лютого 2014 року активісти оговтувалися від нічного штурму Майдану. Тим часом влада закликала мітингувальників здатися, а урядовий квартал обгородили бетонними барикадами.

      В ніч на 19 лютого згорів Будинок профспілок, де був розташовний Штаб національного спротиву. 

      Важливо! Шості роковини розстрілів на Майдані: не маємо права забути!

      Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". Зранку правоохоронці знову розпочали штурм Майдану. 

      Опозиція закликала регіони підійматися проти влади, яка ігнорувала вимоги протестувальників. У кількох містах України відбулося масове захоплення будівель силових структур.

      Більше – дивіться у відео.

      Хроніки Євромайдану: про ключові події та основні поворотні моменти – читайте тут.

       

       

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Революція Гідності Новини України
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