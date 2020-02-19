Точка неповернення: 19 лютого в історії Революції Гідності

19 лютого 2014 року активісти оговтувалися від нічного штурму Майдану. Тим часом влада закликала мітингувальників здатися, а урядовий квартал обгородили бетонними барикадами.

В ніч на 19 лютого згорів Будинок профспілок, де був розташовний Штаб національного спротиву.

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Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". Зранку правоохоронці знову розпочали штурм Майдану.

Опозиція закликала регіони підійматися проти влади, яка ігнорувала вимоги протестувальників. У кількох містах України відбулося масове захоплення будівель силових структур.

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