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      Россия официально будет финансировать войско сепаратистов Абхазии

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      Путин подписал указ о финансировании модернизации войск Абхазии из госбюджета
      Путин подписал указ о финансировании модернизации войск Абхазии из госбюджета / guardian.ge

      Российский президент Владимир Путин подписал указ о военных из сепаратистского региона Грузии – Абхазии. Своим указом российский лидер поручил правительству страны подписать соглашение на финансирование модернизации вооруженных сил сепаратистов.

      Следовательно, финансирование незаконного вооруженного формирования теперь официально будет происходить из государственного бюджета Российской Федерации, отмечается на российском портале правовой информации.

      К слову: Россия оккупировала часть Грузии: в ОБСЕ поддержали важную резолюцию

      Указ также обязывает российское министерство обороны с участием МИД провести переговоры с подконтрольными российским властям абхазскими сепаратистами. По результатам этих переговоров должно быть подписано соответствующее соглашение о финансировании военных.

      На какую сумму российские власти планируют финансировать террористические войска, в документе не указывается.

      Что известно о российской агрессии против Грузии? Российско-грузинская война 2008 года – вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Россией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой.

      Война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года. В военных действиях против Грузии, кроме регулярных вооруженных сил Южной Осетии и России, принимали участие боевики из России и Абхазии.

      Следствием российской агрессии стала оккупация части территории Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Грузии Абхазия Новости России
      Источник: 24 канал
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