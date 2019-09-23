17:56
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Росія офіційно фінансуватиме військо сепаратистів Абхазії

      235 Читать новость на русском
      Путін підписав указ про фінансування модернізації військ Абхазії з держбюджету
      Путін підписав указ про фінансування модернізації військ Абхазії з держбюджету / guardian.ge

      Російський президент Володимир Путін підписав указ про військових з сепаратистського регіону Грузії – Абхазії. Своїм указом російський лідер доручив уряду країни підписати угоду на фінансування модернізації збройних сил сепаратистів.

      Відтак фінансування незаконного збройного формування тепер офіційно відбуватиметься з державного бюджету Російської Федерації, зазначається на російському порталі правової інформації.

      До слова: Росія окупувала частину Грузії: в ОБСЄ підтримали важливу резолюцію

      Указ також зобов'язує російське міністерство оборони за участю МЗС провести переговори з підконтрольними російській владі абхазькими сепаратистами. За результатами цих перемовин має бути підписано відповідну угоду про фінансування військових.

      На яку суму російська влада планує фінансувати терористичні війська, у документі не зазначається.

      Що відомо про російську агресію проти Грузії?Російсько-грузинська війна 2008 року – збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого.

      Війна розпочалася довкола збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року. У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії.

      Наслідком російської агресії стала окупація частини території Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону.

      blog_ava
      Заморозки в Україні: де буде найхолодніше
      сьогодні
      44722
      Теги: Новини політики Новини Росії Абхазія Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сьогодні , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 801
      Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      сьогодні , 16:00 Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      Інна Жолобович 3141
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сьогодні , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 760
      Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)
      сьогодні , 15:21 Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)
      Ірина Юрковська 1832
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сьогодні , 15:00 Гривна растет, но надолго ли это?
      Сергій Фурса 2532
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук