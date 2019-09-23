Росія офіційно фінансуватиме військо сепаратистів Абхазії

Російський президент Володимир Путін підписав указ про військових з сепаратистського регіону Грузії – Абхазії. Своїм указом російський лідер доручив уряду країни підписати угоду на фінансування модернізації збройних сил сепаратистів.

Відтак фінансування незаконного збройного формування тепер офіційно відбуватиметься з державного бюджету Російської Федерації, зазначається на російському порталі правової інформації.

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Указ також зобов'язує російське міністерство оборони за участю МЗС провести переговори з підконтрольними російській владі абхазькими сепаратистами. За результатами цих перемовин має бути підписано відповідну угоду про фінансування військових.

На яку суму російська влада планує фінансувати терористичні війська, у документі не зазначається.

Що відомо про російську агресію проти Грузії?Російсько-грузинська війна 2008 року – збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого.



Війна розпочалася довкола збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року. У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії.



Наслідком російської агресії стала окупація частини території Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону.