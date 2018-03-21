Россия ограничила движение грузовиков через границу с Украиной

В среду утром, 21 марта, на границе с Россией фиксируется определенное скопление грузовиков, которые направляются на выезд из Украины. Все потому, что смежная сторона частично прекратила пропускные операции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"По сообщению пограничного представителя РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", – говорится в сообщении ГНСУ.

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Отмечается, что сейчас ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через Россию.

По данным Госпогранслужбы, на украинском пограничном пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) сейчас накопилось 45 грузовиков, а в пункте пропуска "Катериновка" (Сумская область) – 35.