Росія обмежила рух вантажівок через кордон з Україною

В середу вранці, 21 березня, на кордоні з Росією фіксується певне скупчення вантажівок, які прямують на виїзд з України. Усе тому, що суміжна сторона частково припинила пропускні операції.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"За повідомленням прикордонного представника РФ по Білгородській і Воронезькій ділянках, в пунктах пропуску для автомобільного сполучення (навпроти українських пунктів в Сумській, Харківській і Луганській областях) російською стороною тимчасово припинений пропуск вантажних транспортних засобів через збій програмного забезпечення митних органів", – мовиться у повідомленні ДПСУ.

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Зазначається, що наразі обмежено рух вантажних транспортних засобів, які прямують транзитом через Росію.

За даними Держприкордонслужби, на українському прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська область) наразі накопичилося 45 вантажівок, а в пункті пропуску "Катеринівка" (Сумська область) – 35.