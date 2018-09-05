Россия отказалась обмениваться своими гражданами в обмен на пленников Кремля

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что Российская Федерация отказалась обменять своих граждан, осужденных в Украине, на украинских политзаключенных Кремля.

Об этом она сообщила в Facebook.

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По словам Ирины Геращенко, это означает, что Россия официально бросила русских в украинских тюрьмах.

Заблокирован процесс освобождения заложников. Представители России в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных, заявив, что "РФ не имеет отношения к конфликту и нас там нет",

– написала Геращенко.

Она заверила, что Украина будет продолжать апеллировать и к России, и к миру, что ни одна страна не имеет права отказываться от своих граждан.

Из положительных новостей, по словам Ирины Геращенко, то, что уже в субботу посол ОБСЕ Тони Фриш отправится на оккупированный Донбасс и попробует получить доступ к украинским заложникам.

К слову, украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, написал новое письмо своим друзьям в Украине. В нем он пишет о своем состоянии и планах после освобождения.