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Россия отказалась от членства в CERN

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Россия отказалась от членства в CERN
Россия отказалась от членства в CERN / Arcinfo

Россия отозвала свою заявку на вступление в Европейскую организацию ядерных испытаний (CERN) – крупнейшую ядерно-физическую организацию в мире.

Об этом сообщает швейцарское издание Arcinfo.

"Россия в конце прошлого года сообщила, что она не намерена становиться ассоциированным членом CERN", — сообщил преставитель организации Арно Марсолье.

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Также он отметил, что сотрудничество обеих сторон сильно, как никогда и решение Москвы не повлияет на нынешние отношения.

О решении России сообщила в ноябре 2017 года министр науки и образования РФ Ольга Васильева.

CERN давно и успешно сотрудничает с Россией в широком спектре вопросов и имеет хорошие отношения со страной на всех уровнях. Тот факт, что Россия решила не настаивать на ассоциированном членстве, не влияет на тесное сотрудничество, которое у нас есть. В последнее время это сотрудничество стало еще более тесным. Страна не обязательно должна быть членом CERN, чтобы вносить большой вклад в его проекты,
— заявила преставитель пресс-службы организации Софи Тезаури.

Что такое CERN? Европейская организация ядерных исследований со штаб-квартирой в Женеве была создана в 1953 году. Полноправными членами организации являются 20 европейских стран, а ряд неевропейских стран, в том числе США, Япония, Индия и Россия имеют статус наблюдателей. В 2010 году CERN принял решение дать неевропейским странам право на статус ассоциированного члена. На данный момент этот статус уже получили Индия, Пакистан, Турция и Украина. Советские ученые участвовали в эксперимент CERN с 1960 годов.

Теги: Новости России Ядерная безопасность наука Ядерная энергетика
Источник: 24 Канал
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