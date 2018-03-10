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Росія відмовилася від членства в CERN

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Росія відмовилася від членства в CERN
Росія відмовилася від членства в CERN / Arcinfo

Росія відкликала свою заявку на вступ до Європейської організації ядерних випробувань (CERN) – найбільшу ядерно-фізичну організацію в світі.

Про це повідомляє швейцарське видання Arcinfo.

"Росія наприкінці минулого року повідомила, що вона не має намірів ставати асоційованим членом CERN", – повідомив преставник організації Арно Марсольє.

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Також він зазначив, що співпраця обох сторін сильна, як ніколи і рішення Москви не вплине на нинішні стосунки.

Про рішення Росії повідомила в листопаді 2017 року міністр науки та освіти РФ Ольга Васильєва.

CERN давно і успішно співпрацює з Росією в широкому спектрі питань і має хороші стосунки з країною на всіх рівнях. Той факт, що Росія вирішила не наполягати на асоційованому членстві, не впливає на тісну співпрацю, яке у нас є. Останнім часом ця співпраця стала ще більш тісною. Країна не обов'язково повинна бути членом CERN, аби вносити великий вклад в його проекти,
– заявила преставник прес-служби організації Софі Тезаурі.

Що таке CERN? Європейська організація ядерних досліджень зі штаб-квартирою в Женеві була створена в 1953 році. Повноправними членами організації є 20 європейських країн, а ряд неєвропейських країн, в тому числі США, Японія, Індія та Росія мають статус спостерігачів. В 2010 році CERN прийняв рішення дати неєвропейським країнам право на статус асоційованого члена. На даний момент цей статус вже отримали Індія, Пакистан, Туреччина та Україна. Радянські вчені брали участь в експерементах CERN з 1960 років.

Теги: Новини Росії Ядерна безпека Ядерна енергетика наука
Джерело: 24 Канал
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