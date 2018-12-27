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      Россия переиграла саму себя в вопросе внедрения санкций против украинских политиков

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      Загид Краснов
      Загид Краснов / Соцсети

      Россия не хочет оставаться в стороне и желает тоже повлиять на выборы Президента Украины. К примеру, ее санкции направлены против так называемой Ахметовской группы, плюс Мураев, а другие фамилии – это фон. Правда, с их введением Кремль переиграл сам себя.

      Такое мнение высказал лидер "Гражданской силы" Загид Краснов, комментируя обнародованный российским правительством второй пакет антиукраинских санкций.

      "Украина является той страной, на которую хотят влиять как Америка, так и Россия. В США наши политики – кандидаты в президенты летают на "смотрины", чтобы их поддержали. А Россия тоже не хочет оставаться в стороне и желает тоже повлиять на выборы Президента Украины. Посмотрите, санкции направлены против так называемой Ахметовской группы, плюс Мураев, а другие фамилии – это фон", – отметил Загид Краснов.

      По его словам, Россия ставит перед собой цель – выдвижение на выборах единого кандидата от оппозиции, от тех политических сил, которые нормально относятся к России, чтобы он имел шансы пройти во второй тур.

      "Это давление на тех политиков, которые не захотели поддерживать Бойко как единого кандидата", – подчеркнул он.

      Но при этом Загид Краснов считает, что с введением санкций Россия переиграла саму себя.

      "Россия собственноручно сделала подарок этим политикам – Мураеву, Вилкулу и т.д. Они всегда утверждали, что являются проукраинскими политиками, просто имеют отдельную позицию, и Кремль не слушают. И тот факт, что Кремль ввел против них санкции, усиливает эти высказывания. Это для них козырь, с которым они должны идти до конца на выборы", – подытожил эксперт.

      Теги: Новости Украины Санкции России против Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
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