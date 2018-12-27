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      Росія переграла саму себе у питанні впровадження санкцій проти українських політиків

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      Загід Краснов
      Загід Краснов

      Росія не хоче залишатися осторонь і має бажання теж вплинути на вибори Президента України. До прикладу, її санкції є спрямованими проти так званої Ахметівської групи, плюс Мураєв, а інші прізвища – це фон. Щоправда, з їхнім введенням Кремль переграв сам себе.

      Таку думку висловив лідер "Громадської сили" Загід Краснов, коментуючи оприлюднений російським урядом другий пакет антиукраїнських санкцій.

      "Україна є тією країною, на яку хочуть впливати як Америка, так і Росія. До США наші політики – кандидати в президенти літають на "оглядини", щоб їх підтримали. А Росія теж не хоче залишатися осторонь і має бажання теж вплинути на вибори Президента України. Подивіться, санкції є спрямованими проти так званої Ахметівської групи, плюс Мураєв, а інші прізвища – це фон", – зазначив Загід Краснов.

      За його словами, Росія ставить перед собою мету – висунення на виборах єдиного кандидата від опозиції, від тих політичних сил, які нормально ставляться до Росії, щоб він мав шанси пройти до другого туру.

      "Це тиск на тих політиків, які не схотіли підтримувати Бойка як єдиного кандидата", – підкреслив він. 

      Але при цьому Загід Краснов вважає, що з введенням санкцій Росія переграла саму себе.

      "Росія власноруч зробила подарунок цим політикам – Мураєву, Вілкулу тощо. Вони завжди стверджували, що є проукраїнськими політиками, просто мають окрему позицію, і Кремль не слухають. І той факт, що Кремль впровадив проти них санкції, підсилює ці висловлювання. Це для них козир, з яким вони мають йти до кінця на вибори", – підсумував експерт. 

      Теги: Новини України Новини політики Санкції Росії проти України Опозиційний блок Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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