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      Россия подняла по тревоге в Крыму военных и истребители

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      Россия подняла по тревоге в Крыму военных и истребители
      Россия подняла по тревоге в Крыму военных и истребители / Иллюстративное фото

      Во вторник, 20 ноября, в оккупированном Крыму подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа России "подняли по учебной тревоге".

      Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

      Там уточнили, что дежурные силы противовоздушной обороны объединения 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированного в Крыму, "по сигналу учебной тревоги отработали смену позиций".

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      "Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" в рамках тренировки боевой готовности выполнили поиск условных целей и уничтожение их электронными пусками. Затем зенитчики оперативно изменили стартовые позиции, выполнив свертывание комплексов и развертывание в резервном районе", – сообщили в российском военном ведомстве.

      Одновременно по сигналу тревоги в небо подняли очередные пары истребителей Су-27 СМ российской авиации.

      Теги: Новости Украины авиация Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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