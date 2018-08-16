Россия провела несанкционированные учения на Днестре

Российские войска 14-15 августа провела несанкционированные учения в Приднестровье, во время которых отрабатывалась форсирование Днестра.

Об этом сообщает миссия ОБСЕ в Молдове.

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"Миссия ОБСЕ в Молдове выражает обеспокоенность в связи с проведением оперативным группировкой российских войск учений по форсированию реки (Днестр – 24.), проводившихся в зоне безопасности Оперативной группой российских войск 14 и 15 августа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдателям ОБСЕ был затруднен доступ к полноценному наблюдению за учениями.

В свою очередь министр обороны Еуджен Стурза заявил, что Россия не может считаться миротворцем в Приднестровье и пошла на провокацию против Молдовы.

"Такие учения в зоне безопасности, с бронированными грузовиками без номерных знаков – это провокационные действия, которые подрывают основы обоснования российской стороны как миротворческой миссии. Им крайне сложно объяснить, что обучение маленьких зеленых человечков переходить Днестр на бронетехнике не является миротворческой миссией, и то, что они делают, не обеспечивает мир в регионе. Может, ОБСЕ поможет нам объяснить разницу?", – зявив он.