Росія провела несанкціоновані навчання на Дністрі

Російські війська 14-15 серпня провела несанкціоновані навчання в Придністров'ї, під час яких відпрацьовувалася форсування Дністра.

Про це повідомляє місія ОБСЄ в Молдові.

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"Місія ОБСЄ в Молдові висловлює стурбованість у зв'язку з проведенням оперативним угрупуванням російських військ навчань з форсування річки (Дністер – 24.), що проводилися в зоні безпеки Оперативною групою російських військ 14 і 15 серпня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, , що спостерігачам ОБСЄ був ускладнений доступ до повноцінного спостереження за навчаннями.

У свою чергу міністр оборони Еуджен Стурза заявив, що Росія не може вважатися миротворцем у Придністров'ї і пішла на провокацію проти Молдови.

"Такі навчання у зоні безпеки, з броньованими вантажівками без номерних знаків — це провокаційні дії, які підривають основи обґрунтування російської сторони як миротворчої місії. Їм вкрай складно пояснити, що навчання маленьких зелених чоловічків переходу Дністра на бронетехніці не є миротворчою місією, і те, що вони роблять, не забезпечує ніякого миру в регіоні. Може, ОБСЄ допоможе нам пояснити різницю?", – зявив він.