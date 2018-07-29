Президент Молдови виступає проти виведення російських миротворців із Придністров'я

Президент Молдови Ігор Додон виступає за збереження в Зоні безпеки на Дністрі миротворчої місії, до складу якої входять російські військові.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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29 липня 1992 року було розпочато практичну реалізацію "Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова": у створену Зону безпеки на берегах Дністра ввели військовий контингент для здійснення спільної миротворчої операції. Незважаючи на будь-яку критику, я твердо впевнений в необхідності присутності миротворчого контингенту на Дністрі і буду виступати за його збереження,

– наголосив Додон.

На його думку, головною місією миротворчої операції є створення умов для політичного процесу переговорів та недопущення кризисних ситуацій, а також – відновлення миру.

Окрім цього, президент Молдови підкреслює необхідність початку обговорення в рамках переговорного процесу у форматі "5 + 2" (Молдова і Придністров'я – сторони конфлікту, Україна, ОБСЄ і Росія – посередники, ЄС і США – спостерігачі) моделі політичного врегулювання Придністровського конфлікту.

Додамо, що останнім часом лідер Молдови помітно зачастив із візитами до РФ. Додон пояснив це тим, що хоче покращити відносини з Росією.

Нагадаємо, що наприкінці червня так звана "Придністровська Молдовська Республіка" відмовилася від виведення військового контингенту Росії, до якого закликали в резолюції Генасамблеї ООН про Повне і беззастережне виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова.

Раніше прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів про намір домовитися із офіційним Києвом про створення коридору через Україну для виведення російських військ із Придністров'я. Він також розповів, що на Мюнхенській безпековій конференції російські представники пояснили їм, що не зможуть вивезти озброєння через складну ситуацію з Україною. В Україні ж заявили, що готові забезпечити безперешкодний та безпечний вивід російських військ із Придністров'я.