Президент Молдовы выступает против вывода российских миротворцев из Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон выступает за сохранение в Зоне безопасности на Днестре миротворческой миссии, в состав которой входят российские военные.

Об этом сообщает "Укринформ".

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29 июля 1992 года было начато практическую реализацию "Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова": в созданную зону безопасности на берегах Днестра ввели военный контингент для осуществления совместной миротворческой операции. Несмотря на любую критику, я твердо уверен в необходимости присутствия миротворческого контингента на Днестре и буду выступать за его сохранность,

– отметил Додон.

По его мнению, главной миссией миротворческой операции является создание условий для политического процесса переговоров и недопущения кризисных ситуаций, а также – восстановление мира.

Кроме этого, президент Молдовы подчеркивает необходимость начала обсуждения в рамках переговорного процесса в формате "5 + 2" (Молдавия и Приднестровье – стороны конфликта, Украина, ОБСЕ и Россия – посредники, ЕС и США – наблюдатели) модели политического урегулирования Приднестровского конфликта.

Добавим, что в последнее время лидер Молдовы заметно зачастил с визитами в РФ. Додон объяснил это тем, что хочет улучшить отношения с Россией.

Напомним, что в конце июня так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" отказалась от вывода военного контингента России, к которому призывали в резолюции Генассамблеи ООН про Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.

Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал о намерении договориться с официальным Киевом о создании коридора через Украину для вывода российских войск из Приднестровья. Он также рассказал, что на Мюнхенской конференции относительно сферы безопасности российские представители объяснили им, что не смогут вывезти вооружение из-за сложной ситуации с Украиной. В Украине же заявили, что готовы обеспечить беспрепятственный и безопасный вывод российских войск из Приднестровья.