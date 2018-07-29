22:02
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Президент Молдовы выступает против вывода российских миротворцев из Приднестровья

129 Читати новину українською
Игорь Додон против вывода российских миротворцев из Приднестровья
Игорь Додон против вывода российских миротворцев из Приднестровья / sputnik.md

Президент Молдовы Игорь Додон выступает за сохранение в Зоне безопасности на Днестре миротворческой миссии, в состав которой входят российские военные.

Об этом сообщает "Укринформ".

Читайте также: Стало известно, сколько граждан Молдовы нанимались воевать за пророссийских боевиков на Донбассе

29 июля 1992 года было начато практическую реализацию "Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова": в созданную зону безопасности на берегах Днестра ввели военный контингент для осуществления совместной миротворческой операции. Несмотря на любую критику, я твердо уверен в необходимости присутствия миротворческого контингента на Днестре и буду выступать за его сохранность,
– отметил Додон.

По его мнению, главной миссией миротворческой операции является создание условий для политического процесса переговоров и недопущения кризисных ситуаций, а также – восстановление мира.

Кроме этого, президент Молдовы подчеркивает необходимость начала обсуждения в рамках переговорного процесса в формате "5 + 2" (Молдавия и Приднестровье – стороны конфликта, Украина, ОБСЕ и Россия – посредники, ЕС и США – наблюдатели) модели политического урегулирования Приднестровского конфликта.

Добавим, что в последнее время лидер Молдовы заметно зачастил с визитами в РФ. Додон объяснил это тем, что хочет улучшить отношения с Россией.

Напомним, что в конце июня так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" отказалась от вывода военного контингента России, к которому призывали в резолюции Генассамблеи ООН про Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.
Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал о намерении договориться с официальным Киевом о создании коридора через Украину для вывода российских войск из Приднестровья. Он также рассказал, что на Мюнхенской  конференции относительно сферы безопасности российские представители объяснили им, что не смогут вывезти вооружение из-за сложной ситуации с Украиной. В Украине же заявили, что готовы обеспечить беспрепятственный и безопасный вывод российских войск из Приднестровья.

Теги: Новости политики Приднестровье Молдова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Антикорупційна боротьба під загрозою: чому гряде жорсткий діалог між Вашингтоном і Україною
сегодня, 21:00 Антикорупційна боротьба під загрозою: чому гряде жорсткий діалог між Вашингтоном і Україною
Сергій Лещенко
Самые смешные мемы недели: Аквамэр, эко-Кабмин и шедевры живописи с черным юмором
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: Аквамэр, эко-Кабмин и шедевры живописи с черным юмором
Ужасные последствия ливней в Украине, как выявить гепатит в домашних условиях-топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Ужасные последствия ливней в Украине, как выявить гепатит в домашних условиях-топ-5 видео недели
10 поганих звичок, що об'єднують українських кандидатів у Президенти
сегодня, 19:03 10 поганих звичок, що об'єднують українських кандидатів у Президенти
Зоя Казанжи
Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
сегодня, 17:00 Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
Мустафа Найєм
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина
 26 июня 2015 , 16:44
Зачем Штайнмайер едет к Путину: известны детали
 24 октября 2017 , 11:55
Канада обратилась к России из-за отравления Скрипаля
 20 марта , 02:39
Музей на Почтовой: в Киевсовете поддержали проект решения о прекращении инвестиционного договора
 11 июля , 17:09
В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
 сегодня , 17:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук