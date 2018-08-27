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Россия снова отказала архиепископу Клименту в помиловании Сенцова: документ

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Архиепископу Клименту снова отказали в помиловании Сенцова
Архиепископу Клименту снова отказали в помиловании Сенцова / Фото из открытых источников

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент получил очередной отказ от российской власти помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом информирует "Крымская правозащитная группа", со ссылкой на ответ комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа на личное обращение архиепископа Климента к президенту РФ.

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В документе сказано, что для начала процедуры помилования украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой в письменной форме и передать его администрации исправительного учреждения, в котором он в настоящее время находится.


Архиепископу Клименту снова отказали в помиловании Сенцова

Активисты "Крымской правозащитной группы" напоминают, что украинские политзаключенные, которые находились в российских тюрьмах и ранее были освобождены после указа Путина о помиловании, лично сами никогда не писали никаких просьб президенту РФ.

Теги: Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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