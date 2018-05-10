22:23
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Россия удивила новым запретом на время Чемпионата мира по футболу

605 Читати новину українською
В России во время проведения Чемпионата мира по футболу запретят жарить шашлыки
В России во время проведения Чемпионата мира по футболу запретят жарить шашлыки / Фото из открытых источников

В России на время проведения матчей Чемпионата мира по футболу решили ввести особый режим, во время которого будет запрещено разведение костров и использование мангалов или грилей на территории городских округов, которые примут матчи Мундиаля.

Как информирует издание "Известия", под особым режимом подразумевается обеспечение дополнительной противопожарной безопасности в регионах России.

Читайте также: Британцев предупредили о "странных" законах в России перед поездкой на ЧМ по футболу

Так, местные органы власти будут обязаны обеспечить выполнение запрета на разведение костров и сжигание травы.

За нарушение этих нововведенных правил будут введены повышенные штрафы.

В частности, большинство регионов введут запрет на пикники с жаркой шашлыков на мангалах. Такие ограничения будут действовать на использование приспособлений для приготовления блюд на углях как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве в дни перед матчами и в дни матчей Чемпионата мира по футболу запретят продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук