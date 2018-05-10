Россия удивила новым запретом на время Чемпионата мира по футболу

В России на время проведения матчей Чемпионата мира по футболу решили ввести особый режим, во время которого будет запрещено разведение костров и использование мангалов или грилей на территории городских округов, которые примут матчи Мундиаля.

Как информирует издание "Известия", под особым режимом подразумевается обеспечение дополнительной противопожарной безопасности в регионах России.

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Так, местные органы власти будут обязаны обеспечить выполнение запрета на разведение костров и сжигание травы.

За нарушение этих нововведенных правил будут введены повышенные штрафы.

В частности, большинство регионов введут запрет на пикники с жаркой шашлыков на мангалах. Такие ограничения будут действовать на использование приспособлений для приготовления блюд на углях как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве в дни перед матчами и в дни матчей Чемпионата мира по футболу запретят продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.