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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія здивувала новою забороною на час Чемпіонату світу з футболу

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У Росії під час проведення Чемпіонату світу з футболу заборонять смажити шашлики
У Росії під час проведення Чемпіонату світу з футболу заборонять смажити шашлики / Фото з відкритих джерел

У Росії на час проведення матчів Чемпіонату світу з футболу вирішили ввести особливий режим, під час якого буде заборонено розведення багать і використання мангалів або грилів на території міських округів, які приймуть матчі Мундіалю.

Як інформує видання "Известия", під особливим режимом мається на увазі забезпечення додаткової протипожежної безпеки в регіонах Росії.

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Так, місцеві органи влади будуть зобов'язані забезпечити виконання заборони на розведення багаття і спалювання трави.

За порушення цих нововведених правил будуть введені підвищені штрафи.

Зокрема, більшість регіонів введуть заборону на пікніки зі смаженням шашликів на мангалах. Такі обмеження будуть діяти на використання пристосувань для приготування страв на вугіллі як в лісах, так і в населених пунктах і на прилеглих до них територіях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Москві в дні перед матчами і в дні матчів Чемпіонату світу з футболу заборонять продавати алкоголь і напої в скляній тарі.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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