Россия угрожает Украине уничтожением военной техники в Крыму

Власть страны-оккупанта намерена утилизировать украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму после аннексии. Чтобы этого избежать, Киев должен забрать ее до окончания десятилетнего срока.

Именно такой срок якобы предусмотрен международными нормами, заявил председатель комитета по обороне Госдумы России Владимир Шаманов, пишет "ТАСС".

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Он считает, что это, "прежде всего, задача руководства Украины".

Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо убрать, либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать. Потому что то, что не находится в эксплуатации, приходит в упадок и негодность,

– утверждает Шаманов.

В России также добавляют, что якобы "современных образцов техники там не видят, а другие им не интересны".

Отметим, еще в января 2018 года президент России Владимир Путин заявлял, что страна-оккупант "готова вернуть Украине военную технику с оккупированного полуострова".

Что об этом говорят в Украине?Против. Глава украинского МИД Павел Климкин объяснил, что Киев не согласится на "предложение" Кремля. Это будет иметь для Украины негативные как юридические, так и политические последствия. Кроме того, это позволит стране-оккупанту продолжить агрессию. Поэтому до завершения войны и возвращения территорий Украина не будет возвращать эту технику. Кроме того, Климкин подчеркнул, что никакого официального заявления не было.