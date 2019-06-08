Россия уничтожила ценную историческую постройку в Крыму: шокирующее видео
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в аннексированном Крыму происходят масштабные археологические исследования Бахчисарайского ханского дворца. На объектах комплекса длится 30 раскопок. Они должны были стать шансом для исследования дворца, но цель этих работ – вовсе не историческая.
Также в выпуске:
В Крыму осудили Константина Давыденко за якобы шпионаж в пользу Украины.
Почему Владимир Зеленский молчит о Крыме.
В Керченском проливе состоялся недипломатичный заплыв спортсменов.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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