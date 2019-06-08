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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Россия уничтожила ценную историческую постройку в Крыму: шокирующее видео

      Крым.Реалии 38 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в аннексированном Крыму происходят масштабные археологические исследования Бахчисарайского ханского дворца. На объектах комплекса длится 30 раскопок. Они должны были стать шансом для исследования дворца, но цель этих работ – вовсе не историческая.

      Также в выпуске:

      В Крыму осудили Константина Давыденко за якобы шпионаж в пользу Украины.

      Почему Владимир Зеленский молчит о Крыме.

      В Керченском проливе состоялся недипломатичный заплыв спортсменов.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Теги: Новости России Новости Украины История Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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