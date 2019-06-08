Росія знищує цінну історичну споруду в Криму: шокуюче відео
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – в анексованому Криму відбуваються наймасштабніші археологічні дослідження Бахчисарайського ханського палацу. На об'єктах комплексу триває 30 розкопок. Вони мали стати шансом для дослідження палацу, але є мета цих робіт – зовсім не історична.
Також у випуску:
В Криму засудили Костянтина Давиденка за нібито шпигунство на користь України.
Чому Володимир Зеленський мовчить про Крим.
У Керченській протоці відбувся недипломатичний заплив спортсменів.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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