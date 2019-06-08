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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Росія знищує цінну історичну споруду в Криму: шокуюче відео

      Крим.Реалії 367 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – в анексованому Криму відбуваються наймасштабніші археологічні дослідження Бахчисарайського ханського палацу. На об'єктах комплексу триває 30 розкопок. Вони мали стати шансом для дослідження палацу, але є мета цих робіт – зовсім не історична.

      Також у випуску: 

      В Криму засудили Костянтина Давиденка за нібито шпигунство на користь України.

      Чому Володимир Зеленський мовчить про Крим.

      У Керченській протоці відбувся недипломатичний заплив спортсменів.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Теги: Новини України Новини Росії Історія Крим.Реалії Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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