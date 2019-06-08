Росія знищує цінну історичну споруду в Криму: шокуюче відео

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – в анексованому Криму відбуваються наймасштабніші археологічні дослідження Бахчисарайського ханського палацу. На об'єктах комплексу триває 30 розкопок. Вони мали стати шансом для дослідження палацу, але є мета цих робіт – зовсім не історична.

Також у випуску: В Криму засудили Костянтина Давиденка за нібито шпигунство на користь України. Чому Володимир Зеленський мовчить про Крим. У Керченській протоці відбувся недипломатичний заплив спортсменів. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал