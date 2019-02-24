Россия вмешивается в выборы в Молдове, – спикер парламента

Россия пытается повлиять на результат выборов в парламент Молдовы, которые 24 февраля происходят в стране. Для этого РФ использует ряд инструментов.

"Россия использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдове. Это и амнистия для мигрантов, и снятие пошлин на молдавскую продукцию, и тому подобное", – сказал спикер парламента Молдовы Андриан Канду, сообщает ТАСС.

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Россия же традиционно отвергает обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

Кроме парламентских выборов, в Молдове 24 февраля проходит референдум по сокращению количества депутатов и механизма их отзыва народом.

При этом президент Молдовы Игорь Додон пытается как можно теснее связать свое государство с Россией. Он говорит, что Молдова нуждается в хороших отношений с Россией на фоне неопределенности относительно будущего Евросоюза.

Додон также заявляет, что Молдова не должна повторять ошибок Украины, выбирая путь проевропейской внешней политики.

Конституционный суд Молдовы не раз отстранял пророссийского президента Додона от исполнения обязанностей. Теперь пост президента в стране вообще хотят отменить. Канду утверждает, что следующий состав выступит за дальнейшее упрощение института президента страны вплоть до полного отказа от него.