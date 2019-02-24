Росія втручається у вибори у Молдові, – спікер парламенту

Росія намагається вплинути на результат виборів до парламенту Молдови, які 24 лютого відбуваються в країні. Для цього РФ використовує низку інструментів.

"Росія використала багато інструментів для того, щоб вплинути на виборчу кампанію в Молдові. Це і амністія для мігрантів, і зняття мит на молдовську продукцію, і тому подібне", – сказав спікер парламенту Молдови Андріан Канду, повідомляє ТАСС.

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Росія ж традиційно заперечує звинувачення у спробах вплинути на вибори в різних країнах.

Окрім парламентських виборів, у Молдові 24 лютого відбувається референдум щодо скорочення кількості депутатів та механізму їхнього відкликання народом.

При цьому президент Молдови Ігор Додон намагається якомога тісніше пов’язати свою державу з Росією. Він каже, що Молдова потребує хороших взаємин із Росією на тлі невизначеності щодо майбутнього Євросоюзу.

Додон також заявляє, що Молдова не повинна повторювати помилок України, обираючи шлях проєвропейської зовнішньої політики.

Конституційний суд Молдови не раз відсторонював проросійського президента Додона від виконання обов'язків. Тепер посаду президента у країні взагалі хочуть скасувати. Канду стверджує, що наступний склад парламенту виступить за подальше спрощення інституту президента країни аж до повної відмови від нього.