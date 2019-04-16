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      Россия выгнала польского вице-консула

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      Россия выгнала польского вице-консула
      Россия выгнала польского вице-консула / Фото из открытых источников

      МИД России признал нежелательным лицом на своей территории одного из польских вице-консулов и заставил его покинуть Россию. Отмечается, что он работал в Иркутске.

      Эту информацию подтвердила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара, передает сайт "Польское радио".

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      По ее словам, руководство Российской Федерации признало одного из чиновников польской консульской службы в Иркутске персоной нон-грата. "Это результат применения руководством Российской Федерации принципа взаимности", – сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши.

      Указывается, что такое решение РФ приняла на прошлой неделе в ответ на подобные действия Варшавы в отношении одного из российских дипломатов.

      Сейчас дипломат направляется в Польшу, он уже покинул место своей службы.

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      Теги: Новости России Новости политики Новости Польши
      Источник: 24 канал
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