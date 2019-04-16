18:47
16 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах
      Вєсті Кремля
      22:51, 15 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко может составить конкуренцию Вакарчуку. Гройсман поддерживает Зеленского?
      Вєсті.UA
      21:10, 15 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      В РФ придумали, как скрыть свои корабли от противника: испытания проводят в Черном море

      138 Читати новину українською
      Корвет "Василий Быков"
      Корвет "Василий Быков"

      Россияне проводят испытания новой системы радиоэлектронной защиты на корвете "Василий Быков" в Черном море. По замыслу разработчиков, система позволит скрыть корабли от противника.

      Новой системой радиоэлектронной борьбы собираются оснастить патрульные корабли. Разработка должна подавлять радиолокационные станции и создавать ложные препятствия, передают росСМИ со ссылкой на главный штаб ВМФ РФ.

      Читайте также: В Черное море зашел ракетный эсминец США, Россия начала слежения: фото

      Система предполагает установку на корпусе корабля высокотехнологичных датчиков, которые собирают информацию о ближайших к кораблю радиолокационных системах и передают ее на посты радиоперехвата и пеленга. Система определяет тип радара и его носитель, а значит может автоматически выбрать ему препятствие. В результате экипаж получает возможность влиять на наземные, морские, авиационные радары и спутниковые системы обнаружения противника.

      "Спрятаться" от радаров можно разными способами. Да, система умеет маскировать корабль препятствием, "давить" на радиолокационную систему противника мощным радиоэлектронным сигналом. Благодаря этому судно может остаться незамеченным даже в подконтрольном противнику районе.

      Отметим, что во время учений НАТО в Черном море Россия пытается всячески выделиться и громко заявить про свои мощности. Так, на фоне учений союзников Североатлантического альянса оккупанты выполнили вблизи берегов Крыма "электронные пуски ракет".

      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
      сегодня
      2420
      Теги: Новости Украины Чорное море Новости России Водный транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как вместо кондитера стать четырехкратным победителем Паралимпиады: история Романа Павлика
      сегодня , 18:27 Как вместо кондитера стать четырехкратным победителем Паралимпиады: история Романа Павлика
      Станіслав Безушко 4
      Из правительства в парламент: с кем Гройсман пойдет на выборы
      сегодня , 18:01 Из правительства в парламент: с кем Гройсман пойдет на выборы
      175
      Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      15 апреля , 14:00 Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      Як розпізнати суїцидальну поведінку і вберегти людину від самогубства
      сегодня , 17:30 Як розпізнати суїцидальну поведінку і вберегти людину від самогубства
      Леонід Остальцев 101
      Вибори як Армагеддон, або Неочевидні симптоми української виборчої хвороби
      сегодня , 17:00 Вибори як Армагеддон, або Неочевидні симптоми української виборчої хвороби
      Костянтин Шкабара 342
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Саакашвили возвращается в Киев: политик назвал дату приезда
       13 сентября 2017 , 20:36
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Топ-5 "бессмертных" внедорожников с 1990-х
       20 августа 2018 , 11:45
      Полиция застрахует патрульные автомобили лишь в следующем году
       1 октября 2018 , 10:59
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук