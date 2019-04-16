В РФ придумали, как скрыть свои корабли от противника: испытания проводят в Черном море

Россияне проводят испытания новой системы радиоэлектронной защиты на корвете "Василий Быков" в Черном море. По замыслу разработчиков, система позволит скрыть корабли от противника.

Новой системой радиоэлектронной борьбы собираются оснастить патрульные корабли. Разработка должна подавлять радиолокационные станции и создавать ложные препятствия, передают росСМИ со ссылкой на главный штаб ВМФ РФ.

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Система предполагает установку на корпусе корабля высокотехнологичных датчиков, которые собирают информацию о ближайших к кораблю радиолокационных системах и передают ее на посты радиоперехвата и пеленга. Система определяет тип радара и его носитель, а значит может автоматически выбрать ему препятствие. В результате экипаж получает возможность влиять на наземные, морские, авиационные радары и спутниковые системы обнаружения противника.

"Спрятаться" от радаров можно разными способами. Да, система умеет маскировать корабль препятствием, "давить" на радиолокационную систему противника мощным радиоэлектронным сигналом. Благодаря этому судно может остаться незамеченным даже в подконтрольном противнику районе.

Отметим, что во время учений НАТО в Черном море Россия пытается всячески выделиться и громко заявить про свои мощности. Так, на фоне учений союзников Североатлантического альянса оккупанты выполнили вблизи берегов Крыма "электронные пуски ракет".