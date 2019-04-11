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      На фоне учений НАТО: оккупанты вблизи берегов Крыма выполнили "электронные пуски ракет"

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      Учения Черноморского флота РФ вблизи берегов оккупированного Крыма
      Учения Черноморского флота РФ вблизи берегов оккупированного Крыма / Пресс-служба Минобороны РФ

      Морская авиация и экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" провели совместные учения у берегов аннексированного Крыма. Так, российские оккупанты решили побряцать оружием на фоне военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019".

      В рамках учения экипаж российской подводной лодки выполнил всплытие на поверхность, в ходе которого получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника, передает пресс-служба Минобороны РФ.

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      После проведения экстренного погружения оккупанты провели электронные пуски ракет. В свою очередь, экипажи самолета Бе-12 и двух противолодочных вертолетов Ка-27М морской авиации ЧФ поднялись в небо с аэродромов оккупированного Крыма и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника. При этом вертолеты Ка-27М задействовали опускную гидроакустическую станцию (ГАС) с целью выявления подводных целей.

      Кроме того, экипажи вертолетов отрабатывали задачи по передаче данных от ГАС на противолодочный корабль "для задания условного торпедного и бомбового удара по подводной лодке".

      Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019". Это послужило хорошим подспорьем для отработки учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки,
      – говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Оружие Аннексия Крыма Чорное море
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