На фоне учений НАТО: оккупанты вблизи берегов Крыма выполнили "электронные пуски ракет"

Морская авиация и экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" провели совместные учения у берегов аннексированного Крыма. Так, российские оккупанты решили побряцать оружием на фоне военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019".

В рамках учения экипаж российской подводной лодки выполнил всплытие на поверхность, в ходе которого получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника, передает пресс-служба Минобороны РФ.

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После проведения экстренного погружения оккупанты провели электронные пуски ракет. В свою очередь, экипажи самолета Бе-12 и двух противолодочных вертолетов Ка-27М морской авиации ЧФ поднялись в небо с аэродромов оккупированного Крыма и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника. При этом вертолеты Ка-27М задействовали опускную гидроакустическую станцию (ГАС) с целью выявления подводных целей.

Кроме того, экипажи вертолетов отрабатывали задачи по передаче данных от ГАС на противолодочный корабль "для задания условного торпедного и бомбового удара по подводной лодке".

Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019". Это послужило хорошим подспорьем для отработки учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки,

– говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.