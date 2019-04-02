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      Военный корабль РФ проведет в Черном море артиллерийские стрельбы и электронный запуск ракет

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      Корабль "Адмирал Григорович"
      Корабль "Адмирал Григорович" / Фото из открытых источников

      Военный корабль Черноморского флота Российской Федерации "Адмирал Григорович" проведет стрельбы по надводным и воздушным целям вблизи берегов оккупированного Крыма.

      Так, российские военные собираются осуществить зенитные и артиллерийские стрельбы, а также отработает условный электронный запуск ракет комплекса "Калибр-НК". Об этом информирует ряд пророссийских СМИ на аннексированном полуострове.

      Читайте также: Россия вывела ракетные корабли в Черное море

      Кроме того, моряки проведут частные корабельные учения по борьбе за живучесть, применение средств радиоэлектронной борьбы и обороны и защиты корабля во время стоянки на незащищенном рейде.

      Ранее, в декабре 2018 года, на учениях в оккупированном Крыму россияне фрегата "Адмирал Григорович" отработали плановый учебный бой.

      Что известно о корабле ЧМ РФ "Адмирал Григорович"?
      "Адмирал Григорьевич – главный страж корабль в своей серии. С 2016 года находится в составе военного флота России.


      Российский фрегат "Адмирал Григорович"
      Основу ударного ракетного вооружения составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые используют ракеты Калибр, Оникс и в перспективе – Циркон. Последние – вид русской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты.

      Отметим, что российские оккупанты в Крыму все чаще проводят военные учения на аннексированном полуострове. Кроме того, они переправляют туда много военного вооружения и авиации. Российской военной техники в Крыму настолько много, что она даже попадает в ДТП с гражданским транспортом на крымских дорогах.

      Кстати, накануне президентских выборов в Украине российские оккупанты в Крыму уже устраивали масштабные военные учения. Участие в них приняли полторы тысячи десантников.

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      Теги: Новости России Новости Украины Чорное море Аннексия Крыма Водный транспорт
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