Військовий корабель РФ проведе у Чорному морі артилерійські стрільби і електронний запуск ракет

Військовий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації "Адмірал Григорович" проведе стрільби по надводних і повітряних цілях поблизу берегів окупованого Криму.

Так, російські військові збираються здійснити зенітні й артилерійські стрільби, а також відпрацює умовний електронний запуск ракет комплексу "Калібр-НК". Про це інформує низка проросійських ЗМІ на анексованому півострові.

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Окрім того, моряки проведуть приватні корабельні навчання з боротьби за живучість, застосування засобів радіоелектронної боротьби та оборони і захисту корабля під час стоянки на незахищеному рейді.

Раніше, у грудні 2018 року, на навчаннях в окупованому Криму росіяни фрегату "Адмірал Григорович" відпрацював плановий навчальний бій.

Що відомо про корабель ЧМ РФ "Адмірал Григорович"? "Адмірал Григорович" – головний вартовий корабель у своїй серії. З 2016 року перебуває у складі військового флоту Росії.





Російський фрегат "Адмірал Григорович"



Основу ударного ракетного озброєння складають універсальні пускові установки 3С14, що використовують ракети Калібр, Онікс і у перспективі – Циркон. Останні – вид російської гіперзвукової протикорабельної крилатої ракети.

Зазначимо, що російські окупанти у Криму все частіше проводять військові навчання на анексованому півострові. Окрім того, вони переправляють туди багато військового озброєння та авіації. Російської військової техніки у Криму настільки багато, що вона навіть потрапляє у ДТП із цивільним транспортом на кримських дорогах.

До речі, напередодні президентських виборів в Україні російські окупанти у Криму вже влаштовували масштабні військові тренування. Участь у них взяли півтори тисячі десантників.