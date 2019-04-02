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      Військовий корабель РФ проведе у Чорному морі артилерійські стрільби і електронний запуск ракет

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      Корабель "Адмірал Григорович"
      Корабель "Адмірал Григорович" / Фото з відкритих джерел

      Військовий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації "Адмірал Григорович" проведе стрільби по надводних і повітряних цілях поблизу берегів окупованого Криму.

      Так, російські військові збираються здійснити зенітні й артилерійські стрільби, а також відпрацює умовний електронний запуск ракет комплексу "Калібр-НК". Про це інформує низка проросійських ЗМІ на анексованому півострові.

      Читайте також: Росія вивела ракетні кораблі в Чорне море

      Окрім того, моряки проведуть приватні корабельні навчання з боротьби за живучість, застосування засобів радіоелектронної боротьби та оборони і захисту корабля під час стоянки на незахищеному рейді.

      Раніше, у грудні 2018 року, на навчаннях в окупованому Криму росіяни фрегату "Адмірал Григорович" відпрацював плановий навчальний бій.

      Що відомо про корабель ЧМ РФ "Адмірал Григорович"? "Адмірал Григорович" – головний вартовий корабель у своїй серії. З 2016 року перебуває у складі військового флоту Росії.


      Російський фрегат "Адмірал Григорович"

      Основу ударного ракетного озброєння складають універсальні пускові установки 3С14, що використовують ракети Калібр, Онікс і у перспективі – Циркон. Останні – вид російської гіперзвукової протикорабельної крилатої ракети.

      Зазначимо, що російські окупанти у Криму все частіше проводять військові навчання на анексованому півострові. Окрім того, вони переправляють туди багато військового озброєння та авіації. Російської військової техніки у Криму настільки багато, що вона навіть потрапляє у ДТП із цивільним транспортом на кримських дорогах.

      До речі, напередодні президентських виборів в Україні російські окупанти у Криму вже влаштовували масштабні військові тренування. Участь у них взяли півтори тисячі десантників.

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      Теги: Новини України Новини Росії Водний транспорт Анексія Криму Чорне море
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