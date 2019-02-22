У Криму трапилась смертельна ДТП за участю військової техніки окупантів: фото

У Білогірському районі окупованого Росією Криму на трасі Сімферополь – Керч трапилась ДТП за участю військового транспорту. Так, грузовий автомобіль КамАЗ, який перевозив російську артилерійську самохідну установку, зіткнувся із легковим автомобілем Lada Largus.

У результаті цієї аварії загинула одна людина, ще одну – вдалося врятувати. За даними окупаційної влади на півострові, ДТП начебто спровокував легковий автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із військовою вантажівкою, передає "Керч.фм".

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Відомо, що аварія трапилась надвечір 21 лютого. У російській адміністрації на анексованому півострові додають, що цивільний та військовий транспортні засоби зіткнулися поблизу села Ароматне.



Фото з місця аварії в окупованому Криму

За непідтвердженими даними, загинув водій автомобіля Lada Largus.



Потрощений легковик

Зазначимо, що військова техніка на дорогах окупованого Криму – не новинка. У мережі часто з’являються фото цілих колон військової техніки, яку перекидають із одного кримського міста в інше. Також у 2019 році росіяни почали активно переправляти на територію анексованого півострова літаки-винищувачі. Окрім цього, окупанти анонсують та вже проводять багато військових навчань у Криму.